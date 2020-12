Tras denuncia de vecinos, CMAS atiende contaminación que causó en río Sedeño

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) ya remedia la contaminación que causa en el río Sedeño , situación que denunciaron vecinos del Fraccionamiento Lucas Martín."Una vez que vimos esta noticia, se habló con los responsables de CMAS y ya están trabajando para neutralizar esta situación. Me dijeron que fue una situación momentánea y evidentemente una de nuestras prioridades es que el río Sedeño vuelva a ser un río limpio. Ya están actuando y esperemos que emitan un boletín para expresar lo que están haciendo", dijo.Aunque no descartó que sea un problema de CMAS, el Munícipe dijo que también inspeccionan si es provocado por un particular."Lo están examinando porque aparentemente son aguas residuales que por alguna razón no se canalizaron adecuadamente. Es lo que están indagando, para saber cómo remediarlo", dijo.El Alcalde recordó que se implementan acciones para recuperar estos cuerpos de agua que atraviesan la ciudad, pues dijo que por muchos años se descuidaron y han sido utilizados como basureros."Lastima no solamente la salud pública, sino que deteriora la calidad de vida de muchos de los que habitan en el entorno".Rescatar el río Carneros y el manantial que se encuentra en el parque Los Tecajetes son otros proyectos que se propusieron en la administración."Este 2021 se pretende trabajar en estos cuerpos de agua que van a toda la zona centro. Tenemos que ir poco a poco capturando las aguas residuales para que no contaminen estos cuerpos de agua", concluyó.