Tras desaparecer, Yamileth fue hallada muerta en Veracruz Puerto

En la zona de la Laguna de Lagartos, en el puerto de Veracruz, fue localizada Anixa Yamileth Acosta Vidal, de 21 años de edad, la cual estaba reportada desaparecida en Paso del Toro, en Medellín de Bravo, incluso estaba ya una alerta de búsqueda para localizarla. La jovencita estaba con huellas de violencia y se sostiene que la arrojaron ahí.Esto se presentó la noche de este jueves en la citada laguna, a la altura de la unidad habitacional Las Brisas. Presuntamente la joven sostuvo que fue privada de su libertad por desconocidos.La Policía fue alertada y activaron su búsqueda, pues no regresaba a casa y no había comunicación alguna con ella de ninguna forma.La Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz ya había emitió una alerta de búsqueda, pues sus familiares no habían logrado contactarla.Ella fue encontrada por unas vecinas de la zona de la laguna de Lagartos en el puerto de Veracruz y reportaron al teléfono de emergencia del 911. Al punto se trasladaron elementos de la Policía Estatal y Naval, además de la Guardia Nacional.Los familiares de la joven acudieron para hacerse cargo de ella y saber lo que le había sucedido.