Por caída económica e inseguridad, cierran negocios en Coatzacoalcos: Alcalde

Tras los constantes robos a comercios mediante “cortinazos”, en Coatzacoalcos, el alcalde de aquel municipio, Víctor Carranza Rosaldo, señaló que ya tienen personas detenidas y enfrentan un proceso penal.



"Ya hay personas detenidas, la Fiscalía ya se encuentra con las investigaciones, esperemos que todo esto conlleve a dar con esta banda que se tenía pero seguimos en permanente coordinación y vamos dando los resultados que la ciudadanía nos exige", dijo.



Manifestó que tienen conocimiento de al menos 18 "cortinazos", de los cuales no todos se denunciaron.



"Por lo que observamos, era una banda la que se dedicaba a estos robos, esperemos que dentro de esta investigación nos digan si es una, o existen otros nexos. Ya no ha habido cortinazos", dijo.



Por otra parte, el Alcalde refirió que el principal factor del cierre de comercios es por la malas condiciones económicas que existen en dicha ciudad.



"Es por la baja económica, es mezcla de todo, pero más que nada también es de que no haya una buena derrama y a la larga pues todos tienen un equilibrio. Hemos buscado recuperar todos los espacios, sabemos que es un tema no nada más de está administración, pero a la larga estamos haciendo esta recuperación de espacios del malecón, de algunos parques. No tengo el dato preciso de cierre, algunos casos sí han sido por el tema de seguridad, pero muchos han sido por el tema de desarrollo económico".



Con todo ello, señaló como necesario apostarle a otros sectores y no sólo a lo energético e industrial, en este caso, al turismo, ríos, playas con eventos deportivos.