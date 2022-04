Tras el espanto, gaseras de Xalapa se comprometen a verificar sus tanques

Tras una reunión que sostuvo con directores y gerentes de empresas gaseras de ciudad, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se comprometieron a no cargar gas a más del 80 por ciento la capacidad de los tanques estacionarios ni a abastecer aquellos que estén oxidados o no reúnan las condiciones mínimas de seguridad.“Se revisaron precisamente protocolos para el tanque de gas, que se llene máximo al 80% para que el calor y las (altas) temperaturas no provoquen problemas de depuración en las válvulas por exceso de presión", dijo.En la entrevista indicó que ya iniciaron la revisión de estos tanques en los mercados y se hará lo mismo con los que estén en negocios de comida, con apoyo de las Direcciones de Protección Civil y Desarrollo Económico."Se van a revisar todos los mercados de la ciudad, de hecho ya empezamos, el director de Protección Civil, el de Comercio y las gaseras que surten y cualquier instalación o tanque que esté indebido se va a suspender el servicio hasta que se cambien las tuberías, las válvulas, que las llaves de paso estén en perfecto estado", dijo el munícipe.Ahued Bardahuil comentó que con esta acción se constituye a la seguridad de la gente; al tiempo que aclaró que el olor aparentemente de gas, que esta mañana se percibió en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana de Xalapa, se debió a las descargas de los drenajes sanitarios, mismos que no representan algún riesgo."No ha llovido y estamos detectando gasificaciones también que tienen que ver con las descargas de los drenajes sanitarios, ya revisaron y no representa ningún otro tipo de riesgo, en la primera lluvia se va a ir todo. Hay de gases a gases".Además, señaló que la revisión tomará el tiempo que sea necesario y las tuberías que requieran algún cambio, los gaseros se harán cargo de ello, así como de la sustitución de válvulas y llaves de ingresos; mientras que desde el Ayuntamiento se les apoyará a los locatarios de los mercados para que prevalezca la seguridad antes que cualquier otro tipo de situación de riesgo."Los gaseros colaborarán en verificar, van a responsabilizarse a no cargar gas en tanques que estén oxidados, obsoletos o instalaciones con una deficiencia (...) Lo mismo haremos con los negocios que tengan tanques o restaurante, algunos que tengan en condiciones inadecuadas se tendrá que suspender el servicio hasta que en cuanto se tenga las condiciones de seguridad para ellos y para sus clientes", precisó.En cuanto a los tanques en casas particulares, recordó que las empresas distribuidoras del combustible son las responsables de surtirlos a las familias, en las que también se hará la revisión y se recomendará a que no tengan alguna deficiencia en la instalación y en las válvulas y llaves de paso que generen alguna fuga.