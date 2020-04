Más de cien vecinos de las colonias Linda Vista, Pedregal de Las Ánimas, El Peñón, Cumbres, Indeco Ánimas y Monte Magno sostuvieron un encuentro la noche de este martes para organizarse y decidir las acciones que emprenderán para exigir a las autoridades que reubiquen la planta de Gas de Xalapa, ubicada en la carretera Xalapa-Veracruz, en la colonia Pedregal de las Ánimas.



Durante el encuentro, hicieron un llamado urgente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya que la explosión de la madrugada del pasado lunes, los dejó “conmocionados y afectados psicológicamente”.



Indicaron que hace 30 años, cuando la gasera estaba prácticamente fuera de la ciudad, ocurrió una conflagración que causó temor y angustia a quienes ya vivían por ahí pero ahora, toda esta zona está rodeada de fraccionamientos, están las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, centros de investigación de la Universidad Veracruzana y escuelas.



Los vecinos acordaron en esta reunión interponer denuncias de hechos ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ante la Procuraduría del Medio Ambiente, ante la Secretaría de Protección Civil, ante el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero.



En el encuentro, los colonos responsabilizaron al Ayuntamiento de Xalapa y a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado por si ocurriera otro siniestro, “porque están en peligro nuestras vidas y nuestro patrimonio”.



En el recuento de los daños de la explosión del pasado lunes, además de las lesiones que sufrió el vigilante de la gasera —el cual tuvo que ser socorrido por los propios vecinos y no por la empresa ni las autoridades—, los xalapeños señalan que sus casas presentan cuarteaduras y no funciona bien el sistema hidráulico.



Además, comentaron que no existen rutas de evacuación, porque al salir despavoridos de sus casas, tuvieron que pasar frente a la gasera, con el riesgo que eso representaba.



Al concluir la reunión, afirmaron que si las autoridades no hacen caso inmediato a su solicitud de reubicación de la planta de Gas de Xalapa, tomarán en mayo —una vez que concluya la contingencia por el COVID-19— la avenida Lázaro Cárdenas y harán una valla humana para no dejar ni salir ninguna pipa de la empresa.



“Señor Gobernador, señor Alcalde, autoridades, no esperemos a que ocurra una tragedia mayor. Nuestras vidas y nuestro patrimonio está en peligro. Ya llevamos dos anuncios de esa planta de gas. No esperamos un tercero para tomar acciones contundentes a favor de todas las familias que vivimos en esta zona”, concluyeron.