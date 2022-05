Tras falla con cargos, BBVA ofrece apoyo a clientes o “al menos un café”

Por no aplicar cargos a compras con tarjetas de débito durante los días 27, 28 y 29 de abril, BBVA ofreció a sus clientes un “apoyo sin costo” o al menos, “invitar un café” por los contratiempos.“Si realizaste compras con tu tarjeta de débito los días 27, 28 y 29 de abril, por error no retiramos de tu cuenta el dinero correspondiente a dichas compras. Sabemos que esto generó confusión y pudiste haber utilizado el dinero al verlo disponible en tu cuenta”.En su redes, el banco advirtió que a principios de mayo se realizó el cargo correspondiente a las compras y en muchos casos, las cuentas registraron un saldo negativo.“Con el fin de ayudarte pondremos a tu disposición un apoyo sin costo para ti. Si no lo requieres, permítenos al menos invitarte un café”.El banco ofreció dar seguimiento a los cuentahabientes para usar el apoyo o para “tomar el café”.La oferta del banco generó polémica en las redes. “¿Un café? ¿Neta? ¡Un café! No se vayan a quedar pobres” dijo una usuaria al ofrecimiento de BBVA.“Los errores ocurren, ese no fue el problema, la bronca es que básicamente hicieron todo por sus pistolas, retiraron de nuestras cuentas sin previo aviso de cómo nos iba a afectar con nuestros saldos y las consecuencias que tuvimos los usuarios y seguimos viviendo” añadió otro usuario.