Tras incendio, desalojan a más locatarios de mercado de Córdoba por riesgo de colapso

Ante el riesgo de colapso de una estructura en el mercado “Revolución”, en Córdoba, decenas de locatarios fueron desalojados.



Con ello podría aumentar el número de afectados tras el incendio registrado la madrugada del viernes pasado y es que ahora se tendría que apoyar a unas 350 personas, dijo Elías Castro Palacios, representante de los comerciantes.



Explicó que no se había hecho un dictamen pero arribó personal de confianza de los locatarios y experto en el tema, quien les dijo que hay columnas fracturadas que ponen en riesgo a más compañeros que no estaban considerados en el padrón de afectados.



Los comerciantes sacaron su mercancía y esperan este martes dialogar nuevamente con las autoridades municipales pues urge hacer algo ante el cambio de panorama.



Por su parte, Héctor Pérez Pérez, coordinador regional de Protección Civil del Estado, explicó que cerraron el acceso de más de la mitad del mercado pues podría venirse abajo la estructura y provocar una desgracia.



Agregó que no pueden hacer nada por ahora, hasta que la Fiscalía Regional concluya con las investigaciones de lo que provocó el incendio.