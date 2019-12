Tras mal año, industria panificadora de Veracruz busca recuperarse en temporada navideña

Este 2019 ha sido malo para la industria panificadora de Veracruz. Las bajas ventas la mayor parte del año por el calor y la situación económica ocasionaron el cierre de establecimientos, señaló el integrante de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), José Antonio González Maroño.



No obstante, en esta temporada se espera el aumento de un 50 por ciento las ventas y al 100 por ciento con la Rosca de Reyes.



"Este año nos fue muy mal. Ahorita no, esta temporada no; pero nos fue muy mal (durante el año). Nada más ahí en el centro de la ciudad cerraron dos muy antiguas. El centro es el que se ha venido abajo, la zona sur ha crecido, en las colonias sigue habiendo".



Las ventas de pan no sólo se ven mermadas por la temporada, también por las grandes cadenas de supermercados, los cuales, ofrecen el alimento a un precio más económico y eso impacta en gran medida a las pequeñas panaderías.



González Maroño señaló que las panaderías de los supermercados sólo son un gancho para a atraer clientes y no es el giro principal, como sucede con las pequeñas empresas.



"Los súpers son unas cadenonas que no les interesa, no por ganar dinero, es un gancho, huele a pan, huele rico, de repente ves el bolillo que está a 1.20 y dices cómo le hacen".



El empresario panadero lamentó que no puedan hacer nada ante esta competencia.



"Nos afecta, pero ya es una competencia que no es desleal porque pagan impuestos, nos afecta, hay más panaderías de súpers que establecidas", finalizó.