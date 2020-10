Tras meses “de gracia", bancos incurrieron en cobranza abusiva: Barzón

Al vencer los plazos "de gracia", concedidos en marzo y abril, la banca privada incurrió en actos de cobranza abusiva, denunció la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal.



Entre los abusos, la defensora citó el caso de un titular cuyo banco no esperó el pago correspondiente a una tarjeta de crédito, sino que descontó el monto de una cuenta de débito a nombre del usuario dentro del mismo banco.



Otro caso se refiere a un usuario de un título de crédito, quien se acogió a los plazos "de gracia" de su banco y de este modo no pagó la cuota de la tarjeta de crédito en los meses correspondientes.



Sin embargo, al vencer el plazo, el banco le cobró de un sólo tajo lo acumulado durante los 4 meses.



Teresa Carbajal advirtió a la vez que los bancos ahora ofrecen planes de reestructuración de los créditos, los cuales, los usuarios deben tomar con reservas.



Tales reestructuras contemplan programas de pagos diferidos, la promesa de disminuir las tasas de interés, las aportaciones de capital y pagos en un 25 por ciento inferior al monto convenido, además de ampliar el plazo original de pago en un 50 por ciento (más meses para pagar).



"Ningún plan de reestructuras dará resultados satisfactorios mientras la economía del país no repunte. El problema de la cartera vencida no se solucionará hasta que la economía nos sea favorable a todos" dijo Teresa Carbajal.