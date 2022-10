Tras pelearse con grúas, amenazaron a Diputado; ahora trae “guaruras”

Por presuntas amenazas recibidas luego de denunciar supuestos abusos de concesionarios de grúas, el diputado local Magdaleno Rosales Torres reveló que contrató seguridad privada e informó lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado. En agosto pasado , el legislador morenista fue a lanzar reclamos afuera del corralón de “Grúas Vázquez” en la ciudad de Veracruz, confrontándose por teléfono con la dueña de la empresa, Claudia Vázquez de la Fuente.Tras esto, aseguró que comenzó a recibir llamadas intimidatorias y por ello ya denunció formalmente y la Fiscalía le ofreció apoyo con personal capacitado en cuanto él lo requiera.“He recibido intimidaciones a mi teléfono y sólo atendí las dos, tres primeras llamadas que recibí al principio de toda esta situación. Por eso ahora pido a toda la gente que tiene mi número que primero me manden mensaje para identificar el contacto y poder establecer el diálogo, pero ya no lo hago de manera directa”.Por esto, se vio en la necesidad de contratar personal de seguridad privada para que lo acompañen en sus actividades por su Distrito y Xalapa.“Hace unos días contraté dos personas que son los que me ayudan y andan conmigo, no he puesto denuncias pero pedí audiencia con la Fiscala la licenciada Verónica, para comentarle el tema, me dijo diputado aquí están los policías personales que yo le tengo, para cuando los necesite”, declaró.El Diputado aseguró que el nuevo reglamento de Tránsito acabará la corrupción que prevalece entre los concesionarios, quienes abudan con elevados cobros por el servicio de arrastre y pensión de las unidades.