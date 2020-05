Tras perder custodia de sus 3 hijos, payaso “Tontilín” se suicida en Veracruz

El payasito urbano “Tontilín Pocos Peines” originario de la ciudad de Xalapa decidió suicidarse en una cuartería de la zona del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.



El hombre tenía fuerte angustia y depresión, ya que las autoridades del DIF Municipal le quitaron la custodia de sus tres hijos.



El artista urbano tenía más de 20 años trabajando informaron sus compañeros que llegaron a despedirlo.



El hecho se dio la tarde del miércoles en el callejón Reforma, entre Esteban Morales y Arista de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, en la cuartería número 48.



Al interior de uno de los deteriorados departamentos fue localizado Irán “N”, de 35 años de edad, originario de la ciudad de Xalapa, a quien le prestaron para vivir ahí, pues por la pandemia y el confinamiento no tenía dinero para pagar una renta.



Según versiones de los vecinos y conocidos “Tontilín Pocos Peines” estaba muy triste pues hace unos quince días quitaron a sus tres hijos, pues era padre soltero.



Al parecer el DIF Municipal se los quitó por las condiciones en las que estaban a su lado.



Sus hijos de identidad reservada tienen 12, 10 y 6 años de edad respectivamente, los cuales eran el motor y su motivación para Irán “N”, pese a la adversidad, sin embargo al verse sin ellos y sin recursos para recuperarlos, optó por la salida falsa.

Los vecinos lo encontraron ahorcado y reportaron al teléfono de emergencia del 911, pidiendo a los paramédicos de la Cruz Roja, pero a su arribo nada pudieron hacer, pues no tenía ya signos vitales.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Naval, pidiendo a las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor, a la espera de ser identificado por sus familiares.



El artista urbano fue despedido por sus compañeros de actividad con aplausos, pidiendo el apoyo de la sociedad civil para poder darle sepultura pues no cuentan con recursos para velarlo, ni enterrarlo.