Tras presunto asalto asesinan de un balazo a un hombre, en San Andrés Tuxtla

Tras un presunto asalto, un joven fue asesinado de un balazo, en la comunidad de Calería perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla.



Los hechos ocurrieron la tarde/noche de este sábado sobre la calle Eduardo Turrent Rosas, donde al parecer dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían intentado asaltar a una persona del sexo masculino que caminaba por el lugar.



Al parecer la víctima habría puesto resistencia, por lo que uno de los criminales le disparó, logrando herirlo a la altura de la tetilla izquierda.



Paramédicos acudieron al sitio, pero nada pudieron hacer por esta persona, ya que no tenía signos vitales.



Mas tarde peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde quedó depositado en calidad de no identificado.



Por su parte elementos de la Policía Municipal desplegó un operativo por la zona, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas.