Tras protesta, Alcaldía de Xalapa analizará qué comercios podrán reabrir

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, dijo que este miércoles se reunirán con el Consejo de Sanidad y Seguridad por la Contingencia, aprobado en la pasada sesión de Cabildo, con el propósito de dar a conocer los establecimientos que podrán abrir de manera paulatina.



"Estamos atendiendo las peticiones de los comerciantes del centro, estamos tomando nota y el día de mañana con la toma del Consejo, estaremos viendo los acuerdos a los que llegamos para que puedan aperturar de manera pausada y escalonada. Mañana daremos a conocer el protocolo y daremos a conocer quiénes van a poder y quiénes no. Lo que sí pedimos es que estén en regla".



Tras la manifestación y bloqueo de vialidad por parte comerciantes de la zona centro, plazas comerciales y de la colonia Revolución en Xalapa, autoridades municipales se reunieron con los quejosos para dialogar y llegar a acuerdos que serán tomados el día de mañana.



Martínez Ríos expuso que no buscan perjudicar a los vendedores, sino que la única finalidad es poner orden y salvaguardar la salud de los ciudadanos.



"Es poner un orden pero que también los comerciantes, los vendedores, entiendan que deben seguir los protocolos de salud y evitando las aglomeraciones. Es importante que cumplamos las reglas y más ahorita que estamos en el semáforo rojo".



Los manifestantes, también les informaron a los funcionarios que los empleados del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) son prepotentes y no están haciendo el trabajo como se debe, por lo que comentó, ya están tomando cartas en el asunto.



"Sí, de hecho ya estamos tomando nota y vamos a trabajar, haremos lo propio".



Es preciso destacar que el Ayuntamiento de Xalapa emitió una nueva Gaceta Municipal en la que se establecía alargar la cuarentena y continuar con el cierre de establecimientos no esenciales en la capital, situación que inconformó a dicho sector y provocó esta manifestación.