Tras reapertura, sitios públicos de Orizaba empiezan a registrar gran afluencia

Hoy al ser el segundo día en que están abiertos los espacios públicos del Ayuntamiento de Orizaba, entre ellos parques, uno de los principales en la ciudad el “Apolinar Castillo” lució con gran afluencia de personas, como ocurrió con otros sitios similares.



Asimismo, se está a la espera de las instrucciones de las diferentes religiones con la apertura de sus templos.



En el parque "Apolinar Castillo", se ha observado un sinnúmero de personas que no guardan sana distancia, no tienen cubrebocas o lo están usando de manera incorrecta.



De hecho, desde ayer que fue el primer día en que se abrió después de cinco meses el Castillo, militantes de MORENA colocaron dos stands para pedir las firmas y enjuiciar a los expresidentes de la República.



Asimismo, en las bancas y en las jardineras, la gente decidió sentarse ahí; pasan las horas en espera de ir a otro lugar o simple y sencillamente por el placer de encontrarse con sus amigos en este espacio público.



Los ciudadanos de Orizaba dijeron que es probable que con esta concentración de gente, en los parques pudiera generarse un rebrote del COVID-19, lo cual se vería reflejado en próximos días en las estadísticas de la ciudad, incluso han coincidido en que no fue correcto la apertura de los espacios públicos.