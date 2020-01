Tras reunión, Gobierno dotará 100 medicamentos a pacientes del CECAN, el 10 de enero

Tras una reunión de casi tres horas, autoridades del Gobierno de Veracruz ofrecieron a familiares de pacientes del Centro de Cancerología (CECAN) una dotación de cien medicamentos de quimioterapia a partir del próximo viernes 10.



Lo anterior, debido al desabasto generalizado de proveedores no sólo en el Estado de Veracruz, sino en todo el país.



La reunión efectuada en Palacio de Gobierno, la encabezaron autoridades de salud y a pesar de las exigencias de los familiares, nunca apareció el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.



"Nunca dio la cara porque sabía lo que se le venía porque el tres de marzo prometió que no iba a haber este desabasto, nunca dio la cara", afirmó Karla Arias, una de las familiares de pacientes.



Dentro del encuentro, se acordó que este viernes 10 de enero se entregará un primer cargamento de medicinas, además de una nueva reunión a nivel interno para abordar los demás problemas del CECAN.



"Se supone que dinero sí hay, lo dijeron ellos (los funcionarios) y por eso vamos a sostener otra reunión", indicó y recalcó que los proveedores dejaron de producir los medicamentos.



"Dicen que el gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) está dispuesto a pagar lo que sea para pagar la Vincristina (...) no nos comentaron por qué no previeron (está situación), yo le pregunté desde cuándo están enterados y dijeron que seis meses, entonces cómo da una respuesta así, en esos seis meses entonces no han trabajado nada", reprochó.



Reclamó que las autoridades tampoco se pronunciaron en torno a la exigencia de los familiares para la renuncia del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, tema planteado en la mesa de negociación.