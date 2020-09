Tras revelarse operativo contra “halcones”, taxistas de Álamo siguen protestas

Este lunes, más de 700 taxistas protestaron nuevamente en Álamo para denunciar presuntos abusos de la Dirección de Transporte Público y para demandar que les devuelvan vehículos retenidos, a pesar de que el gobernador Cuitláhuac García reveló que se investigan por ser unidades de presuntos “halcones”, es decir, choferes informantes del crimen organizado La choferes marcharon desde el Monumento al Colotero, avanzando por todo el bulevar Quintana Roo y luego por la avenida Independencia, hasta llegar a instalaciones de la Fiscalía, en la zona centro del municipio, donde interpusieron denuncias por abusos de autoridad.El jueves pasado, cabe recordar, elementos de Transporte Público detuvieron en un operativo a tres taxis.De acuerdo a líderes del gremio, el argumento fue que habían infringido el reglamento de vialidad, como prestar servicio colectivo sin autorización, aunque los choferes aseguraron que fueron intervenidos cuando estaban estacionados y sin pasajeros a bordo.Este mismo día, el gobernador Cuitláhuac García reveló que los operativos en el municipio son para combatir “halcones” “Especialmente en Álamo, estamos investigando sólo a los taxis detenidos en días pasados, ya que tenemos denuncias ciudadanas de que eran usados para el ‘halconeo’ y la extorsión”, informó el titular del Ejecutivo.Además, el mandatario pidió a los ruleteros no dejarse engañar por sus líderes, pues no se busca interferir con su trabajo como choferes.“Le reiteramos a los verdaderos taxistas que no es una revisión de la modalidad o interferir en su buena operación y el buen servicio; por lo que les pedimos que no se dejen engañar por sus ‘líderes’”.Por su parte, los representantes de taxistas afirmaron que esto es incrongruente pues las unidades retenidas fueron llevadas a una casa particular y al otro día trasladadas a Xalapa, es decir, no fueron puestas a disposición de la Fiscalía en un corralón del municipio.Por estos “atropellos”, los concesionarios José Guadalupe Cruz Cruz y Baldemar Ambrosio Hernández interpusieron denuncia penal contra el coordinador operativo de Transporte Público, Manuel Márquez, y otros dos elementos por presunto abuso de autoridad, quedando bajo las carpetas 335 y 337.