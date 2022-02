Tras visita de Cuitláhuac, lanzan disparos frente al Ayuntamiento de Álamo

La zona Centro de Álamo vivió momentos de tensión la tarde de este miércoles, cuando sujetos no identificados efectuaron detonaciones con armas de fuego en la avenida Garizurieta.Los disparos fueron realizados justo frente al Palacio Municipal, en contraesquina del mercado municipal y a escasos metros del Colegio Progreso, es decir, la zona más transitada de la ciudad.Testigos refieren que se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de grueso calibre, por lo que muchos de ellos se tiraron el piso, sobre todo quienes caminaban en el área junto con sus menores hijos.A escasos 60 metros del lugar de los hechos se encuentra el cuartel de la Fuerza Civil y por el otro extremo, a unos 40 metros, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer detalles y se ignora si fue un ataque contra alguna persona.Elementos de la Fuerza Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano mantienen acordonada el área y no hay paso en el tramo de la calle Ignacio de la Llave hacia la tienda Chedraui, ubicada en la misma área.Cabe mencionar que durante la mañana de este mismo día el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, presidió aquí la reunión de la mesa de seguridad por la Reconstrucción de la Paz, con presencia de representantes de las fuerzas armadas, en la cual se abordó precisamente el tema de combatir a la delincuencia que han violentado la paz y tranquilidad en el municipio.