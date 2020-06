Trasportistas apoyan medidas del Gobierno contra robo a carga en Veracruz

La llegada del "centro de reacción inmediata al robo del autotransporte" al Estado de Veracruz será de beneficio para los transportistas, confirmó Ramón Ortiz Cisneros, líder de CATEM en el sur del estado.



El trabajador del ramo en el sur de la entidad, agregó que por años los transportistas han sido azotados por la delincuencia y no ha habido justicia necesaria.



Es por ello que dijo aplaudir la llegada de este centro de reacción que hará que haya tregua para los que se dedican a esta labor.



"Aplaudo la iniciativa donde habrá beneficio para el autotransporte, como el transporte de carga es no perecedero pues casi no nos ha impactado y afectado, en otros momentos sí hubo saqueos y robo", sostuvo.



Recordó que una zona que ha sido peligrosa para los que se dedican a esta labor es el triángulo de Puebla a Orizaba- Córdoba, donde constantemente se sufre de robos.



Ramón Ortiz mencionó que en el caso de Catem, durante la zafra pasada no sufrieron de robo de azúcar o granos, lo que fue un alivio para ellos.