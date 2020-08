Tres federaciones de abogados respaldan acciones contra Poder Judicial de Veracruz

La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, que aglutina a 400 abogados litigantes, ha tomado la iniciativa de emprender la lucha jurídica en contra de las medidas que ha adoptado el Poder Judicial ante la emergencia sanitaria.



El delegado regional Golfo Centro de la referida Federación, Joel Castillo Mora, aseveró que el Poder no tiene la capacidad para implementar las medidas adecuadas que se requieren para reactividad el sistema de justicia.



Por esto, hizo un llamado a todas las agrupaciones de abogados a que se sumen a las medidas que se habrán de emprender.



Manifestó que este lunes se reunieron con el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa para analizar que recurso se va a presentar en contra del Poder Judicial y adelantó que ya se tiene el respaldo de tres federaciones de abogados, sin embargo, lo ideal es que se sumen todos los litigantes.



Aclaró que la lucha jurídica que emprenderán no serán acciones que se quedarán en el papel o en una simple intensión.



Dijo estar en contra de que continúe la medida de reapertura parcial de los juzgados, por lo que es urgente resolver esa situación que está afectando a los profesionales del derecho y a los justiciables.



“Al momento está detenido todo el sistema judicial y esto está creando una bomba de tiempo, toda vez que algunos de nuestros clientes están perdiendo su patrimonio porque mientras todo está detenido no se pueden resolver los problemas de la gente”.



Aseveró que las medidas adoptadas ante la pandemia han lastimado poderosamente a los justiciables y abogados, y en ese sentido enfatizó que no se puede consentir que no se incluya a los abogados en la toma de decisiones.



“Se está buscando el apoyo y consenso de los abogados litigantes para dirigir las actividades que se pretenden hacer. No queremos hablar sobre las medidas hasta que se tenga el consenso de todos o de la mayoría”.