Tres lesionados tras chocar taxi contra camioneta, en Chacaltianguis

Tres personas resultaron lesionadas luego que colisionaran un taxi y una camioneta particular sobre la autopista La Tinaja –Cosoleacaque, en el municipio de Chacaltianguis.



El incidente ocurrió este martes a la altura del kilómetro 92, en el tramo comprendido entre Cosamaloapan e Isla, donde colisionaron el taxi marcado con el número 8 de Chacaltianguis y una camioneta particular de color gris.



Tras la fuerte colisión Tomás “N”, conductor del taxi y una persona de la tercera edad que iba de pasajero, así como el conductor de la unidad particular resultaron heridos, por lo que automovilistas que pasaban por el lugar los auxiliaron mientras arribaban los socorristas.



Minutos después arribaron paramédicos de SAMUV de José Azueta, quienes los atendieron y canalizaron al IMSS de Cosamaloapan, donde los tripulantes del taxi se reportan como delicados de salud.



Se dijo que las causas del accidente se originaron cuando el operador de la camioneta colisionó por un costado a la unidad del servicio público, cuando esta se metía en un retorno clandestino.



Mientras tanto en el lugar de los hechos elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron las diligencias correspondientes para luego trasladar las unidades al encierro oficial.