Tribunal Electoral desecha queja de Guzmán Avilés contra Indira Rosales

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una queja del exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, promovida en contra de la senadora de su propio partido, Indira Rosales San Román.En sesión del Pleno, la Sala Regional Xalapa determinó no darle la razón a Guzmán Avilés y a la vez validó las sentencias en igual sentido del Tribunal Electoral de Veracruz y la Comisión Nacional de Justicia del PAN.A detalle, Guzmán Avilés promovió de manera tardía una queja contra un post de la Senadora Indira Rosales, publicado en Facebook los días 27 y 28 de noviembre.Y es que a juicio del exdirigente, la queja contra Rosales San Román era determinante en el resultado de la elección que se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre del 2021.Sin embargo, el afectado no presentó el recurso dentro de las 48 horas siguientes, como exige el reglamento interno del PAN, por lo que la Comisión de Justicia panista desechó el recurso por extemporáneo.Una decisión similar mostró el Tribunal Electoral de Veracruz mediante la sentencia TEV-JDC-694-2021, donde concedió que Guzmán Avilés no acató los tiempos para manifestar su inconformidad.El panista escaló el asunto ante la Sala Regional Xalapa, en donde la magistrada Eva Barrientos Zepeda determinó darle la razón al TEV y a la Comisión de Justicia del PAN, al haber incurrido Joaquín Guzmán en una extemporaneidad deliberada.