Tribunal Electoral desecha queja de MORENA contra Alcalde electo de Orizaba

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó aplicar una sanción contra el alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, postulado por la coalición PRI-PAN-PRD.El partido MORENA promovió el juicio electoral 226 ante la Sala Xalapa para dejar sin efecto la sentencia 271/2021 del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la cual igual no observó una conducta infractora por parte de Diez Francos.MORENA presentó pruebas de presuntos actos anticipados de campaña tanto de Juan Manuel Diez Francos como de Hugo Chahín Maluly durante la fase de precandidaturas a la Alcaldía de Orizaba; sin embargo, éstas no resultaron contundentes para variar la opinión de la Sala Xalapa.De igual manera, la Sala Regional declaró infundada la petición de MORENA para instruir al TEV no incurrir en nuevos actos en perjuicio de dicho partido.En sesión ordinaria, la Sala Xalapa igual avaló la sentencia del TEV local para darle la victoria a Redes Sociales Progresistas en el municipio de Tlacolulan.Esto, tras desechar los planteamientos del Partido Cardenista y Unidad Ciudadana contra dicho resolutivo.