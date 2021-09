Tribunal ordena a Federación analizar emitir tercera Alerta de Género para Veracruz

El Gobierno Federal deberá analizar la emisión de una tercera Alerta de Género en Veracruz con motivo de la violencia feminicida ocurrida en los últimos cinco años en el Estado, determinó un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México.



La solicitud de una tercera Alerta de Género para Veracruz fue presentada ante el Gobierno Federal por el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli; el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia; y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, bajo el argumento de que las acciones tomadas a partir de la emisión de la primera Alerta de Género, decretada en noviembre de 2016, han sido insuficientes para reducir la violencia feminicida en Veracruz. Además, señalan la existencia de un contexto criminal diverso al de 2016, pues los feminicidios son llevados a cabo por parte de actores y a través de formas distintas a las que, originalmente, fueron consideradas para emitir la primera Alerta de Género en el Estado.



Asimismo, las promoventes alegaron que existe una indebida clasificación de las muertes violentas de mujeres, pues muchos son categorizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como homicidios dolosos y no como feminicidios.



Por su parte, el Gobierno Federal desestimó su petición, bajo el argumento de que al ya existir, desde 2016, una Alerta de Género por violencia feminicida, no resulta viable la emisión de una nueva con base en los mismos hechos.



Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al resolver el Amparo en Revisión 111/2020, concedió la razón a las organizaciones feministas, ordenando al Gobierno Federal dejar sin efectos su decisión inicial y analizar la emisión de una tercera Alerta de Género para Veracruz.



En ese sentido, el Tribunal Federal señaló que “no es posible afirmar que los hechos en que descansa la nueva solicitud ya fueron analizados, pues es razonable que se denuncie un contexto criminal diverso, al haber transcurrido cinco años a partir de la anterior solicitud y emisión de la Declaratoria de Alerta de 2016, de modo que, por el lapso transcurrido es lógico considerar que existan diversos grupos criminales en la entidad y cuyas modalidades para la comisión de los delitos son modificadas, en aras de evadir las medidas previamente implementadas por el Estado para mitigar los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas de la entidad”.



En consecuencia, ordenó que “la solicitud de Declaratoria de Alerta planteada por las peticionarias, sea admitida y tramitada de forma independiente, pues el hecho de que se trate de violencia y desapariciones de mujeres y niñas, no da pie a que sea concebido a que se trata de los mismos hechos analizados anteriormente, de ahí que sea aceptable y sea analizada a la luz de una diversa perspectiva, en la medida en que, la actividad delictiva es dinámica, pues suele evolucionar, en la inteligencia de que el modus operandi se desarrolla antes, durante y después del crimen, por lo tanto está sujeto a muchas probabilidades de cambio por parte del entorno y las personas que están en él”.



Por ello, ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) desplegar las acciones conducentes a fin de que se conforme un grupo de trabajo que analice la situación que guarda el Estado de Veracruz, a fin de que valore si se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia para la emisión de una tercera Alerta de Género para el Estado.



De acuerdo con la “cartografía del feminicidio en México”, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado de México, Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México son las entidades federativas que acumulan el mayor número de feminicidios en lo que va de 2021.



Según dicho informe, elaborado con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2021 se han presentado, a nivel nacional, 412 feminicidios, de los cuales, la mayoría han ocurrido en el Estado de México (60); Jalisco (36); Veracruz (31); Ciudad de México (27) y Chiapas (24).



Cabe recordar que, en los últimos años, Veracruz ha sido, consistentemente, uno de los Estados con mayor número de feminicidios, razón por la cual, desde 2016, se dictó una Alerta de Género por violencia feminicida.



En 2020, en Veracruz, ocurrieron 182 muertes violentas de mujeres, sin embargo, la Fiscalía decidió clasificar únicamente 84 como feminicidios, es decir, menos del 50 por ciento de la cifra real, reclasificando como homicidios dolosos 97 muertes violentas de mujeres y una como secuestro.



En 2019 se iniciaron 142 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres; sin embargo, sólo 104 fueron clasificadas como feminicidio, mientras que 38 fueron reclasificadas como homicidio doloso.



En noviembre del año pasado, la activista Myriam Lagunes Marín, miembro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, acusó que las cifras de feminicidios en Veracruz son distorsionadas por la Fiscalía para maquillar a conveniencia la realidad.



Para justificar su decisión de no clasificar la mayoría de las muertes violentas de mujeres como feminicidios, sino como homicidios dolosos, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ha señalado que lo hace con la finalidad de que “no se sobredimensionen ese tipo de eventos que laceran a la realidad”.



Sin embargo, a pesar de esa reclasificación, Veracruz se mantiene entre los Estados con mayor número de feminicidios en México. Ahora, el Gobierno Federal deberá analizar la emisión de una tercera Alerta de Género para el Estado.