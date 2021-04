Tristemente a bomberos no nos consideraron para vacunación: Comandante

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, lamentó que las autoridades estatales no hayan contemplado a los bomberos en el esquema de vacunación contra la COVID-19.



Aseguró que ya realizaron la petición a nivel estatal por medio de los jefes de bomberos, pero hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta positiva.



"Se pidió a nivel estatal por medio de la sociedad de jefes de bomberos, para que todos en el estado sean vacunados, pero hasta ahorita no se ha visto nada claro".



Criticó que tanto a los bomberos y al personal que labora en las ambulancias, no se les contempló como trabajadores de primera línea cuando tratan todos los días con posibles sospechosos de coronavirus.



"Tristemente no se por qué no nos contemplaron de ser vacunados desde un principio. Somos un sector importante en la sociedad. Si nos vacunaran sería excelente".



Lo anterior, lo manifestó durante la entrega de dulces y juguetes a los niños que pasaban sobre la calle Enríquez este Día del Niño.