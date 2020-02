Túnel Sumergido dejó sin ventas a comercios de Coatzacoalcos

Comerciantes de la primera calle de General Anaya, en el centro de Coatzacoalcos, dieron un desesperado llamado de ayuda a las autoridades pertinentes, pues aseguran que tras la construcción del Túnel Sumergido, sus ventas disminuyeron casi en un 100 por ciento.



Tanto les golpeó la edificación de esta vía de comunicación, que hasta 40 locales de los alrededores cerraron debido a que ya nadie pasa por esa calle y por ende no registraban ventas.



Enrique Lavín, dueño de la marisquería "La Sandalia del Pescador", relató que su local tiene 25 años de antigüedad, pero desde el 2006 cuando comenzó el proyecto del Túnel, sus ventas al mediodía apenas y registran entre 400 y 500 pesos.



"Esto ya está colapsado, vamos a dirigirnos a las autoridades competentes a ver si mandan a alguien por aquí para que se den una vueltecita a los negocios, para que vean cómo estamos padeciendo en este sector donde siempre hemos trabajado, de eso vivimos, necesitamos un apoyo, no que nos den de comer, porque comemos porque trabajamos, pero sí un apoyo porque no hay cómo pagar los servicios", sostuvo.



Por su parte, su hijo Enrique Lavín Jiménez, reiteró que las dos y tres de la tarde a penas y llegan uno o dos clientes y con eso, dijo, no sale para la "comidita".



Aunado a ello, explicó que los comerciantes deben cerrar temprano pues la zona está tan abandonada que no hay seguridad.



"No hay flujo de gente aquí, a las cinco ya no se ve nada. Hay que cerrar temprano las cortinitas. No es de ahorita que abrieron el túnel, esto se arrastra desde el 2006 cuando se puso la primera piedra y hubo problemas y todo es una bola de nieve que se ha ido acumulando y estamos en recesión económica, estamos prácticamente en banca rota", agregó.



El comerciante dijo que otros locales que se dedicaban a la venta de antojitos, bebidas alcoholicas, tienditas y demás también han cerrado.



Lamentó que pese a Coatzacoalcos está catalogada como zona turística, se haya abandonado los lugares que tenían años vendiendo productos y ofreciendo servicios.



"Ni por la industria hay plusvalía, hemos hablado con personajes del gobierno que se den una vuelta, pero solo vienen en elecciones y pedimos un apoyo. Ahorita hace poco mandaron ruta de camión y con eso pues la gente pensamos que pasaría y daría vida pero no a sucedido nada", finalizó.