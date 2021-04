Turista acusa que pagó con billete de 500 pesos y no le dieron cambio

Este fin de semana, un turista se llevó la decepción de su vida, al comprar una nieve en el local del “Güero Güera”, en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz y pagar con un billete de 500 pesos y que no le regresaran su cambio. La empleada alegó que no aceptaban billetes de esa denominación. Incluso arribaron elementos de la Policía Naval a tomar conocimiento pero no pudieron auxiliar al visitante, quien estaba muy enojado.



Esto se presentó la noche del sábado, en el local de nieves, ubicado en el paseo del malecón hacia el Zócalo de la ciudad de Veracruz, denominado “Nieves Malecón, Güero Güera”, a donde llegó Roberto Soto Bustamante, de 67 años de edad, vecino de la ciudad de México, el cual vino con familiares de visita al puerto.



El hombre quiso probar las típicas nieves y decidió pagar con un billete de 500 pesos. En un principio nadie le hacía caso y no querían ni atenderlo.



Finalmente le despacharon y al momento de reclamar el cambio, le negaron que hubiera pagado con ese billete. La empleada alegó que no aceptaban billetes de esa denominación.



El sexagenario habló con el encargado de la nevería, Jesús Antonio Hernández Ramos, quien no le aceptó la reclamación. El agraviado pidió el apoyo de elementos de la Policía Naval para brindarle el auxilio pero no pudieron ayudar al visitante, quien estaba muy enojado.



Los uniformados alegaron que era un abuso de confianza y no un robo, debiendo interponer su denuncia ante la Fiscalía. El hombre se dijo decepcionado por el trato a los turistas.