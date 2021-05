Turista del Estado de México se ahoga en playa de Tuxpan tras rescatar a amiga

Un visitante, procedente del Estado de México, perdió la vida en forma trágica en inmediaciones del punto conocido como Playa Azul, tras adentrarse al mar para salvar a una amiga pero él ya no pudo salir.



El lamentable suceso ocurrió la tarde de ayer pero fue casi al oscurecer cuando, tras intensa búsqueda, el cuerpo fue localizado y rescatado, a unos 5 kilómetros de distancia de donde se había sumergido.



Luego de recibir el reporte de auxilio, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas, bomberos y rescatistas, a quienes se informó que el ahora occiso respondía al nombre de Christian Jonathan G. C., quien tenía 29 años.



Junto con otros tres jóvenes, Christian llegó a la playa tuxpeña durante la tarde y aparentemente pensaban tener ahí una velada. Una de sus amigas se metió a la playa pero empezó a pedir auxilio, ya que no podía regresar, ante lo cual Christian fue en su auxilio y habría logrado rescatarla pero a él lo arrastró la marea, según se dijo de manera extraoficial.



Tras más de una hora de búsqueda, el cuerpo sin vida fue encontrado en un punto distante, en inmediaciones de la zona conocida como Playa Solita, hasta donde habría sido arrastrado por las corrientes del mar, siendo rescatado para su traslado al Servicio Médico Forense.