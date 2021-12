Turistas llegaron a ensuciar el Pico de Orizaba; urgen a controlar visitas

Desde hace cinco semanas el Pico de Orizaba ha albergado en su cima, de manera continua, de 300 a 400 personas que lo visitan, por lo que el montañista y prestador de servicios turísticos, Ricardo Rodríguez Deménegui, consideró que es necesario regular la carga para no saturar la capacidad del sitio"Considero que se ha rebasado la cantidad de expedicionarios que sin ningún control acceden hacia la cima del Pico de Orizaba, este es un factor muy preocupante y emergente porque esta área natural como cualquier ente tiene una capacidad de flujo y carga", dijo.En ese sentido, señaló que el manejo del lugar no considera un límite en el número de turistas expedicionarios que tiene en cada temporada, y las funciones llevadas al cabo por los guardaparques no son las de regular, únicamente llevan un control de paso.Ante esta situación, ve necesario que en el parque se controle la actividad de agencias de viajes no autorizadas por parte de la Secretaría de Turismo, pues son dichas empresas las que generan más accidentes.Asimismo, la llegada de tantos turistas representa un riesgo ambiental ya que constantemente dejan restos de basura y contaminan la zona."Nos da gusto que haya demanda en el parque pero necesitamos que haya control. Pero también vemos que hay una afectación por los grupos que llegan en las motos y los vehículos cuatro por cuatro, que desafortunadamente al no haber control se salen de la rutas y los caminos, lo que genera daño; la caída de un solo árbol podría ser dañino al ambiente", finalizó el montañista.