La aplicación Uber, usada para el servicio de transporte público con vehículos particulares, ya ofrece tarifas y el registro a quienes quieran ser choferes en las ciudades de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.Este martes, la empresa anunció el inicio de operaciones en la entidad , alegando que un Juez resolvió que ante la falta de regulación en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, no existen restricciones para ofrecer el servicio.Así, al entrar a la aplicación, ya se observan las tarifas que estarán disponibles, aunque en los tres municipios mencionados, hasta la tarde de este martes, informaba que “no hay autos disponibles”, por lo que todavía no tendría choferes registrados.En la ciudad de Veracruz, por ejemplo, se muestra una tarifa de entre 49 a 73 pesos por un viaje del Centro Histórico de Veracruz a Plaza Américas en Boca del Río. Las tarifas mínimas que maneja es de 27 pesos en tramos cortos.En Xalapa, un viaje del Centro hacia el Congreso del Estado, lo ofrece entre 27 y 31 pesos.Mientras que en Coatzacoalcos, al verificar el precio de una corrida de Las Gaviotas al Centro, la tarifa que te brinda es de 57 a 83 pesos el tope, cuando un taxi normal cobra hasta 50 pesos lo máximo.El "tope" que marca la app significa que te puede ir incrementando debido al tiempo que se haga llegar a tu destino, a veces por el tráfico, la lluvia u otros factores.Desde la app puede verificarse las placas del vehículo, modelo, fotos, datos del conductor y si te encuentras en peligro emitir una alerta.Asimismo, tiene el servicio de "Economico", tipo colectivo, que va levantando a varios usuarios sobre tu ruta y a todos les sale más barato el viaje.Ya con la aplicación activa, Uber inició el registro de operadores, que sólo requiere un vehículo que puede ser propio o como “socio no conductor”, licencia vigente, tarjeta de circulación del automóvil, seguro, constancia de situación fiscal (que no es obligatoria) e identificación oficial.El reclutamiento no requiere más que el número de celular, fotografía y aceptar los términos legales.