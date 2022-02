Ultrajes a la autoridad va a ser derogado, garantiza Gobernador

El Gobierno de Veracruz acata y cumplirá totalmente con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al delito de ultrajes a la Autoridad, reiteró de nueva cuenta el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Desde el municipio de Pánuco y previo al inicio de la reunión de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Mandatario fue entrevistado por medios de la región donde fue cuestionado respecto a si había enviado la propuesta de iniciativa para derogar el delito como lo planteó el organismo nacional.Por lo anterior, el Jefe del Ejecutivo del Estado dejó en claro que envió todo lo que tenía que enviar al Congreso local, para cumplir con lo que recomendó la CNDH.“Como lo he dicho, ya he enviado todo lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos me solicitó, voy a cumplir en su totalidad la recomendación”, dejó en claro nuevamente el Mandatario.Derechos Humanos emitió la recomendación 146/2021, donde señala que mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos.