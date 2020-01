Universidades “Benito Juárez” sí existen, una beneficiará a Huayacocotla: Cuitláhuac

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supervisará la obra de la Universidad “Benito Juárez García”, en la zona serrana para jóvenes de Huayacocotla, Texcatepec y Zapoalpan, quienes podrán continuar con sus estudios universitarios.



Durante entrevista previa a la llegada del presidente de la República a Huayacocotla, en su primera visita a Veracruz este 2020, el gobernador Cuitláhuac García Jimenez, refirió que el Ejecutivo federal se encuentra recorriendo los municipios que tienen presencia indígena y esa es otra de las razones por las cuales visita la zona norte del Estado.



“Aquí se está llevando a cabo la Universidad en desarrollo sustentable y el Presidente viene a dar un mensaje al respecto y también en relación con lo que se está haciendo en los pueblos indígenas”, expuso el mandatario estatal.



Con respecto a la Universidad, Cuitlahuac García dijo que ya está avanzada la construcción y López Obrador supervisará las labores.



El mandatario invitó a la ciudadanía a observar cómo se desarrolla la obra de la universidad, por lo que desestimó los rumores de que los planteles “Benito Juárez” no existan.



“Los invitó a que la visiten, porque ya ven que luego decían que era falso, que no era cierto; y bueno, ahí está, a 20 minutos de aquí”, dijo.



Con este proyecto se acerca el nivel universitario a las zonas que no tenían posibilidad de ello, aplicando la política educativa del Presidente de la República de apoyar a los jóvenes de preparatoria para que no abandonen sus estudios.



“Al lograr esto, el siguiente paso que van a dar los jóvenes es tener acceso a la universidad, por eso era importante que se hiciera esta universidad en esta área”, dijo.



Para finalizar, García Jimenez señaló que universidad cubrirá la zona de Huayacocotla, Texcatepec y Zapoalpan y por ello se construye en la parte central de dichos municipios, para facilitar el acceso de los estudiantes de todas las comunidades serranas.