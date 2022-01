Urge intervención para solucionar inundaciones en colonia Revolución, en Xalapa

Mi nombre es Víctor Gutiérrez, habitante de Xalapa, Veracruz, con domicilio en la avenida Ciudad de las Flores, esquina con José María Iglesias; el apoyo que les solicitó es para dar a conocer la situación por la que estamos atravesando, las inundaciones en esta zona ya son desde bastantes años atrás, al no tener apoyo para resolver esta situación las personas que vivimos en esta zona hemos tenido que adaptarnos poniendo costales, haciendo compuertas metálicas o muros más altos en nuestras puertas para evitar que cada vez que llueva el agua ingrese a nuestros domicilios y eche a perder nuevamente nuestras cosas.Hace unos meses comenzaron obras públicas en los alrededores de la colonia Revolución para ser más precisos en las calles Félix Uluaga, Valentín Canalizo, Fray Bartolomé de las Casas y avenida Atenas Veracruzana, ésta última tenía función como calle principal por donde pasaban las rutas del servicio urbano, al cerrar esta calle por la cuestión de las obras públicas la avenida Ciudad de las Flores se convirtió en la ruta principal por lo que toda la carga vehicular se ve obligada a pasar diariamente por aquí lo que en tiempo de lluvias se convierte en un problema extra para nosotros, ya que los carros pasan muy rápido para evitar quedarse atascados, lo que ocasiona un fuerte oleaje con las aguas estancadas, que ahora ya no solo es agua de lluvia, si no que ahora son aguas negras pues las obras de drenaje que están realizando no se dan abasto, desbordan y vienen a quedar estancadas en esta zona de Ciudad de las Flores, José María Iglesias y Martín Carrera.Antes sólo teníamos el problema de agua de lluvia estancada que inunda nuestras casas, ahora tenemos problemas extras: las obras de drenaje se desbordan convirtiendo la inundación en aguas negras que tienen un mal olor; la carga vehicular que pasa por aquí genera oleaje y causa que el agua se levante por encima de nuestras protecciones ingresando a nuestros hogares; el agua ya no tiene ninguna salida, ningún lugar a donde irse y ahora la inundación después de 24 horas no ha bajado obstruyendo la entrada y salida de nuestros domicilios afectando nuestros negocios.Adjunto evidencias del problema que les estoy comentando, y lo que quiero es llegar a las personas indicadas para que a mí y a mis vecinos puedan ayudarnos con esta situación, ya que es preocupante ahora que casi no hay lluvias no quisiera imaginar cómo terminaremos en el tiempo de lluvias fuertes.Muchas gracias por compartir.