Pese a los cambios aplicados en su estructura, persiste la falta de atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a las familias de personas desaparecidas, alertó la vocera del Colectivo Solecito, Lucía de Los Ángeles Díaz Genao.



“Lo que debe el Gobierno es poner énfasis a las familias que requieren apoyo, de verdad que en esta situación económica es muy difícil y hay que apoyar las búsquedas y yo no he visto un tema nuevo en cuanto a las búsquedas”.



El pasado 24 de junio la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez presentó su renuncia al cargo, luego de las quejas y protestas de familias de desaparecidos afectados por la falta de apoyos.



“Yo le llamó la Comisión Ejecutiva de 'Algunas Víctimas', solamente tratan los casos que llegan a la Federación y que son un mínimo, quizá un 5 por ciento y no es una cosa igualitaria”.



Puntualizó que Gobierno y Estados deben convenir en apoyar a las familias de desaparecidos en una proporción de 50 y 50 por ciento, de modo equitativo.



“El tema es en los Estados y es donde hay que hacer incidencia y el Gobierno Federal participar con los estados de un acuerdo 50-50 para dar apoyo a las víctimas de los estados y cubrir en cantidad el territorio”.



Citó a la vez que el Estado de Veracruz si bien cuenta con su Comisión de Víctimas, los recursos no se comparan con los erogados por la Comisión Ejecutiva a nivel nacional



“En el Colectivo tenemos madres con niños de desaparecidos, o las esposas que quedaron con hijos chicos, en los estados está el abandono total y en la mayoría de estados no hay Comisión Ejecutiva y ni siquiera presupuesto, y en donde la hay, no tienen presupuesto”.