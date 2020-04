Urgen a jóvenes veracruzanos a evitar fiestas y quedarse en casa

La Secretaría de Salud hizo un llamado a los jóvenes para que sean responsables ante la contingencia sanitaria por COVID-19 y eviten las reuniones y fiestas, ya que ello contradice las indicaciones de sana distancia y quedarse en casa, las cuales son fundamentales para disminuir contagios de este virus.



El Secretario de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor, lamentó que este sector poblacional ponga en riesgo a su familia al salir a este tipo de reuniones.



“Hemos detectado que los jóvenes siguen realizando fiestas, lo cual los pone en vulnerabilidad ante el COVID-19 y contradice las indicaciones”, expuso.



Durante la conferencia de prensa diaria, donde se informa sobre el desarrollo del coronavirus en la entidad, el funcionario estatal refirió que los jóvenes también se pueden contagiar.



“Quiero dirigirme especialmente al sector de adolescentes y jóvenes de nuestro Estado, ustedes también pueden enfermar, por supuesto que se pueden contagiar y peor aún, llevar el virus a sus casas y enfermar a sus abuelitos, sus hermanos, sus papás y la gente con la que viven”, detalló.



Es por ello que pidió a este sector hacer conciencia sobre el riesgo que corren y el peligro en el que ponen a su familia.



El Coronavirus, dijo, es real y se está trabajando para que en Veracruz se puedan evitar los contagios y salvar la vida de quienes se pongan graves.



“Y para esto necesitamos de ustedes jóvenes, y de toda la gente que no tiene necesidad de salir a la calle”, asentó el Secretario de Salud.



Al respecto, Ramos Alor señaló que como autoridades están conscientes de que hay ciudadanos cuyos trabajos los obligan a tener que salir, por lo que se hizo énfasis en las recomendaciones de sana distancia, el lavado de manos frecuentemente, no tocarse la cara hasta que las manos estén limpias y que al llegar a casa nuevamente se aseen antes de convivir con la familia.



Así mismo, reiteró que las actividades no esenciales están suspendidas de manera temporal y todo evento de concentración masiva se debe re programar hasta nuevo aviso.



Para finalizar, mencionó que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminar si hay o no un posible caso de COVID-19.