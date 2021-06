Urgen a rehabilitar el puente colgante de Jalcomulco

Turistas de Jalcomulco instaron a las autoridades municipales a darle mantenimiento al puente colgante, pues indicaron que hay varias tablas que se observan en mal estado.



Y es que, de acuerdo con información, hace unos días se registró un incidente con una joven que, al ir caminando, se encontró con una tabla en malas condiciones, la cual se fracturó a su paso.



Según un video subido a redes sociales, la turista cayó al suelo luego de que una de las tablas se quebrara, pese a que el incidente no pasó a mayores, se supo que la joven se lastimó un brazo.



Por ello, una de las familiares de la afectada hizo un llamado a la autoridad a atender el tema, pues, aunque en este caso no se registró una desgracia como en el municipio de Xico, no se debe esperar a que algo así pase en dicho puente.



“Afortunadamente no pasó de un susto, ojalá que las personas que visitan no lleguen a sufrir un accidente como el sucedido en Xico. Autoridades den mantenimiento, ya que varias tablas están en mal estado, no esperen a que suceda una tragedia”.