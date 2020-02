Urgen a SEV suspender clases en Xalapa por Carnaval de Veracruz

El presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, pidió a la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) que autorice la suspensión de clases para las escuelas de Xalapa los días 24 y 25 de febrero para que puedan acudir a las fiestas carnestolendas en la ciudad de Veracruz.



Señaló que para los planteles de Veracruz, Boca del Río y Medellín, ya se confirmó que no habrá labores escolares, no obstante, consideró que sería benéfico que como en otros años, los xalapeños disfruten del carnaval.



"Es una tradición, siempre se ha confirmado para Veracruz, la zona centro y tengo entendido no lo podría asegurar, no lo tengo confirmado aún que también en la ciudad de Xalapa, se iba a dar este asueto", dijo.



Dado que para los días jueves y viernes se tiene previsto la entrada de un Frente Frío, ya se solicitó al DIF estatal y a la Secretaría de Turismo y Cultura que se autorice utilizar el auditorio "Benito Juárez", como sede alterna para las coronaciones de la Corte Real del Carnaval.



Inicialmente se tienen programados estos eventos masivos para llevarse a cabo en la Macroplaza del Malecón.



"Nosotros ya hablamos con la Directora del DIF y el subsecretario de turismo Iván Luna, quien nos darán las facilidades de alguna contingencia de alguna de las dos coronaciones que serán los únicos dos días previstos de norte fuerte, la sede alterna sería el auditorio Benito Juárez", dijo.