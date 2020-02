Urgen padres a SEV asignar 17 docentes que faltan a secundaria de Orizaba

En demanda de 17 maestros, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 84 se manifestaron este jueves y dieron de plazo hasta el viernes para obtener una respuesta.



Los inconformes, con pancartas en mano, explicaron que esta situación afecta a más de mil 200 estudiantes del turno matutino y vespertino, situación que es sabida por las autoridades educativas, por lo que exigieron al secretario de la SEV, Zenyazen Escobar, que cumpla con los acuerdos que se han tomado.



Señalaron que desde hace años vienen peleando porque se tenga la plantilla docente completa y sólo les dan promesas que nunca se cumplen.



Expresaron estar cansados de esta falta de seriedad, pues tal parece que no les importa la educación de los jóvenes, por lo que dieron de plazo hasta el viernes o de lo contrario tomarán la escuela pero también bloquearán carreteras.



Recordaron que el año pasado se manifestaron por la misma situación y el subdirector de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado, Isaac Contreras, se comprometió a que en diciembre se solucionaría ese problema.



Sin embargo, expusieron, pasó diciembre, empezó el año y ya se está en el segundo mes y no hay maestros.



Señalaron que algunos docentes estuvieron trabajando a pesar de que tenían adeudos hasta de cuatro años, pero la SEV les terminó diciendo en este inicio de año que no había garantías de que se les cubrieran los pendientes.



Cabe mencionar que este miércoles por la tarde-noche ya un grupo de padres también se manifestaron por esta causa.