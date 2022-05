Urgen rehabilitar puente de El Tronconal en Chiltoyac, carece de seguridad e iluminación

Al igual que el líder sindical de los trabajadores de Limpia Pública de Xalapa, el agente municipal de la Congregación de Chiltoyac, Jorge Pedraza Hernández, se pronunció por la rehabilitación del puente de El Tronconal, ya que dijo carece de las medidas de seguridad e iluminación necesarias para transitar por allí."Sí es un peligro porque no cuenta hasta el momento con lo que son las delimitaciones para la gente que no conoce la ruta, principalmente de noche, puede ser un peligro, pueden caer a lo que es el río Sedeño", comentó.En la entrevista, reiteró que este paso vial es muy importante porque comunica a La Haciendita, El Tronconal, El Pueblito y Chiltoyac, que tiene entre 4 mil 500 y 5 mil habitantes."Estamos muy interesados que se le dé una mejor atención, una rehabilitación o inclusive un puente nuevo para esta vía. El puente y todo el tramo El Palenque es muy importante porque al reestablecerse los puentes y se le diera el mantenimiento al tramo entre El Pueblito y el puente El Tronconal y Chiltoyac, sería una vía mucho más corta y más segura (hacia la avenida Lázaro Cárdenas)", manifestó.Pedraza Hernández detalló que la estructura del puente no es cien por ciento de concreto y con las lluvias se empieza a deteriorar ya que está cimentado sobre bancos de tierra en los laterales."Las laterales del puente lo que lo sostiene es prácticamente el monte y ahorita que empiecen las lluvias fuertes se va haciendo más corto. Se podría socavar en determinado momento por la canalización de las lluvias, no es un puente con mucha capacidad", externó el agente municipal.Si bien dijo que hasta el momento no ha conocido de accidentes vehiculares en ese lugar, sí aseveró que los camiones recolectores de basura cruzan con las llantas "en el aire", debido a su angostura."Unos que ya conocen bien la ruta ya saben cómo entrarle al puente, el problema es para quienes no la conocen, la iluminación es muy escasa", reiteró la autoridad auxiliar del Ayuntamiento en Chiltoyac.