Urgen reparar hundimiento en la avenida Ébano de Xalapa

Un verdadero peligro representa el hundimiento en la avenida Ébano de la colonia Veracruz de esta capital, el cual lleva ya varios días en esta situación y a pesar de que se ha pedido la intervención de las autoridades municipales correspondientes, ni siquiera han acudido a colocar las señalizaciones para evitar accidentes vehiculares.



A decir de Carlos Hernández Arriaga, presidente del Frente Veracruzano Social, A. C., dijo que el hundimiento es de casi un metro de diámetro con más de un metro de profundidad, lo que representa un verdadero riesgo, tanto para los peatones como de los conductores y automovilistas que transitan por esta vía de comunicación, la cual es muy transitada.



“Los ciudadanos ya han entregado varios oficios desde que inició esta administración municipal que encabeza el Alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. Sin embargo, no los ha atendido; no ha hecho nada por reparar está avenida”, añadió.



Señaló que se ha hecho también del conocimiento de las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), sin embargo, sus peticiones no han encontrado eco, por lo que le pidieron al presidente municipal de Xalapa “tome cartas en el asunto” antes de que se tenga un accidente con resultados que lamentar.



Destacó la importancia de rehabilitar esta calle, que es una de las principales arterias de las arterias viales de la Capital, ya que comunica a varias colonias de la zona noroeste de la ciudad y de la zona conurbada con San Andrés Tlalnelhuayocan



“Es un vergüenza, da tristeza, da pena que una de las principales avenida que comunica a varias colonias de la periferia de esta ciudad de Xalapa, se encuentre en pésimas condiciones; es más preocupante que las autoridades no hagan nada al respecto”, añadió.