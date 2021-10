Usan falso sitio web para engañar a quienes reciben Beca “Benito Juárez”

Debido a que han detectado una falsa página de Banco Azteca, estudiantes de nivel básico que reciben la Beca “Benito Juárez” fueron alertados por esa institución crediticia y sus escuelas para que no caigan en el engaño.A través de los encargados escolares de darles información sobre las becas, los jóvenes fueron informados que se ha hallado una plataforma falsa de Banco Azteca y mientras la oficial es www.bienestarazteca.com.mx, la apócrifa es bienestarazteca-gob.herokuapp.com/index/5864.“Te pedimos no ingresar y, mucho menos, proporcionar tu información”, es el mensaje que acompaña a esta alerta, en donde también se advierte que esta institución no tiene grupos de Facebook ni de WhatsApp.Al respecto, el director regional de Programas Federales de Desarrollo, Rogelio Rodríguez García, mencionó que si bien no se ha sabido casos en la zona donde se haya presentado un fraude o extorsión a los jóvenes, no se puede estar exento de una situación así,Ante ello, recomendó que ante cualquier duda acudan a las oficinas de gobierno, en el caso de Orizaba ubicadas en Circunvalación por la zona de Los Filtros, llamen al 55 11 62 03 00, ingresen a www.gob.mx/becasbenitojuarez o bien se dirijan directamente a alguna sucursal de Banco Azteca a pedir orientación.