Usando al PRD, líder estatal del PRI impone candidato en Altotonga, acusan

El regidor del Ayuntamiento de Altotonga, Octavio Roque Gabriel, calificó como “desconcertante” que por “berrinche”, Guillermo Franco Vázquez, se haya registrado de nuevo para contender por la Presidencia Municipal de dicha demarcación, pero ahora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Lo anterior luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya decidido que Juan Ignacio Morales Guevara sea su candidato a la Alcaldía de Altotonga.



Por ello, Roque Gabriel cuestionó que el dirigente estatal del tricolor, Marlon Ramírez, esté “con dios y con el diablo”, ya que Franco Vázquez, quien fue Alcalde de Perote, era su “gallo” para la candidatura priísta en ese municipio.



Y es que en ese municipio Acción Nacional (PAN), el PRI y el PRD no van en coalición, sino cada uno con candidato propio.



“Resulta por lo menos desconcertante que luego de que el tricolor se decidiera por Nacho Morales como su candidato a la alcaldía de Altotonga al tratarse obviamente del aspirante más viable, su contendiente interno, el ex alcalde de Perote Guillermo Franco Vázquez, en un berrinche se haya registrado de nuevo para contender por ese cargo, pero ahora por el PRD, con quien no van en alianza en el municipio”, expresó.



De este modo, dijo que el ahora contendiente perredista hace unas semanas se registró como precandidato priista y fue acompañado por Jorge Carvallo, quien todavía funge como subsecretario de Organización del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI que preside Marlon Ramírez.



“¿Entonces? La estrategia de imponer su candidatura a como dé lugar, viene de meses atrás, cuando para lograr arraigo en un municipio al que no pertenece, lo mandaron a hacer trabajo con la cartera que el PRI Estatal le dio, pero eso son solo 16 meses y no los años de residencia que la autoridad local exige”, afirmó el edil.



Por ello consideró que el PRI debe aclarar esta situación, ya que a su juicio, “no vaya a ser que la jugada de la dirigencia sea postular a uno, bajos sus colores pero por ‘debajo del agua’ apoyar a otros, haciendo un juego de traición al partido y de engaño a la ciudadanía”, situación a que dijo, se presta el dirigente del tricolor, Marlon Ramírez.