Uso de plasma de personas curadas de COVID-19, aún en análisis: experto

La Secretaría de Salud informó que aunque el uso de plasma convaleciente se ha usado como tratamiento experimental contra COVID-19, aún no está demostrada su efectividad o si los pacientes podrían desarrollar algún tipo de reacción negativa.



En conferencia de prensa, Jorge Enrique Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, señaló que en México se están realizando protocolos para utilizar plasma de personas que se recuperaron del nuevo coronavirus en pacientes graves, adelantó que la próxima semana el IMSS iniciará la recolección de la misma.



“Aunque es prometedor, el plasma aún no ha demostrado ser efectivo. No se sabe si los pacientes podrían presentar algún tipo de reacción, por lo tanto es importante determinar a través de ensayos si su uso es seguro y efectivo”, dijo.



Sobre los protocolos que se están desarrollando en la República Mexicana, precisó que en la Secretaría de Salud se encuentran en el diseño del protocolo para llevarlo a la autorización de los comités de ética, mientras que en el IMSS, “ya obtuvo los permisos de bioética, bioseguridad e inicia la recolección la próxima semana”, además mencionó que hospitales universitarios trabajan de la mano de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.



El funcionario explicó que el plasma es la parte líquida de la sangre, contiene anticuerpos, los cuales son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección, “los anticuerpos se producen como respuesta del sistema inmune cuando hay una infección”.



Mencionó que el plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que se recolecta de pacientes que se han recuperado de una infección y se investiga su efectividad en pacientes con COVID-19 puesto que hasta el momento no existe tratamiento específico o una vacuna contra la enfermedad.



“En China, Italia y España se desarrollan ensayos clínicos para usarlo de manera experimental, Estados Unidos aprobó desde la FDA su uso como un fármaco experimental”.