Usuario justifica por qué no “jaló” el pago del predial por internet entre xalapeños

Haciendo referencia a las declaraciones del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, publicados el día de hoy viernes, según las cuales no “jaló” el pago del predial en línea, cabe subrayar que una de las obvias razones es que, a pesar de contar con una base de datos con todas las referencias requeridas para hacer cualquier cálculo, después de entrar la clave catastral, el pago solicitado no contempla los descuentos a los que ciertos contribuyentes tienen derecho, en particular los jubilados o los titulares de una credencial INAPAM.



A pesar de ser quienes más merecen un medio de pago que les evite larguísimas colas, no les queda de otra más que ir personalmente a pagar, por ende la pregunta: ¿no habrá en el Ayuntamiento programadores capaces de aplicar estos sencillos procedimientos? Tal parece que no y tal parece que el Director de Ingresos desgraciadamente lo ignora.



No impide, sin embargo, que haga declaraciones que echan la responsabilidad de este fracaso al contribuyente, cuando son sus servicios los que provocan esta lamentable carencia de servicios.