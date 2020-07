Usuarios no se cuidan, pandemia se alarga y no hay trabajo, se quejan transportistas

La falta de compromiso de los ciudadanos que no se cuidan pese a la pandemia del Coronavirus, ha provocado abandono en las rutas de transporte público pues no hay demanda del servicio.



El delegado de la Asociación de Transportistas de Veracruz en la zona sur, Secundino Reynaga Romero, dijo que gran parte de las unidades no están laborando al 100 por ciento y el transporte en la modalidad de urbano está en números rojos.



“La verdad, el transporte está en números rojos y día a día se recrudece más esto y ya no vemos para cuándo, desgraciadamente es porque la mayoría de la gente no se está cuidando y ese es el problema, no avanzamos del semáforo rojo, como le llaman y no avanzamos en la economía”, dijo.



Agregó que se necesita aplicar mano dura para que los usuarios adopten las disposiciones sanitarias.



Hace un par de semanas se informó sobre el abandono de los concesionarios de la Ruta 68 que pasa por la colonia Peloteros, Transportistas y San Silverio, esto bajo el argumento de que casi no hay pasaje.



“No hay movilidad, por eso estamos ya en un punto de desesperación. La gente debe hacer caso que estamos en una pandemia, si la autoridad dice que hay que tomar distancia, la gente no debe esperar a que se lo diga el conductor, él te lo puede decir pero desgraciadamente reciben mentadas”, añadió.



Lamentó que si los choferes ponen mano dura y no dejan subir a quien no traiga cubrebocas, se puede tomar como discriminación y hasta se puede reportar al chofer, todo porque la ciudadanía no entiende.