UV desalojó librería del Fondo de Cultura Económica por deuda “de más de 20 años”

La Universidad Veracruzana (UV) confirmó que fue desalojada la librería Educal del Fondo de Cultura Económica (FCE) que permanecía en el Museo de Antropología de Xalapa, debido al acumulamiento de una deuda “de más de 20 años”.



Autoridades de la institución aclararon que además en este espacio ahora se instalará una librería de la propia Universidad.



Este miércoles, en comunicado, el Fondo y Educal recriminaron la “incomprensible decisión unilateral” de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara.



El FCE explicó que el pasado 27 de octubre de 2020, la dirección de Educal, a cargo de Fritz Glockner Corte, recibió un documento de la representación legal del Patronato de Apoyo para la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo para pedir el desalojo por ya no convenir a los intereses de la Universidad, aludiendo a diversos adeudos.



“Resulta incomprensible que la doctora Ladrón de Guevara, quien fue directora del Museo de Antropología de Xalapa en dos ocasiones, no haya aquilatado la importancia que de sobra ella conoce sobre la existencia de una librería en un recinto universitario”, criticó el Fondo.



No obstante, la Universidad aclaró que si Educal permanecía en el vestíbulo del Museo desde el año 2000, fue por aval del Patronato. Además, la propuesta que presentó la dependencia federal para seguir ahí fue insuficiente.



Ahora, la institución proyecta colocar su propia librería, respondiendo a las críticas del FCE.