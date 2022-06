UV forja colaboración internacional en beneficio de niños con autismo

Invitada por el Social Issues Track de la Texas Association for Behavior Analysis (TxABA), Ara Varsovia Hernández Eslava, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), compartió los avances de la colaboración entre México y Estados Unidos (EEUU) respecto a la universalización de conocimiento y recursos basados en análisis conductual aplicado (ACA), específicamente enfocado para la atención y mejora de la calidad de vida de niños con trastorno del espectro autista (TEA).La especialista, adscrita a la Dirección General de Investigaciones (DGI), participó como ponente en la 37th Annual TxABA Conference, efectuada del 21 al 24 de abril en la ciudad de Houston, Texas, EEUU, en donde junto con Janet Enríquez, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte (UCN), dictó la conferencia “Construyendo puentes: colaboración México-EEUU en el desarrollo de educación en ACA asistida por la tecnología para comunidades hispanas”.Sobre esta invitación, comentó que hace un año fue considerada por la Asociación de Análisis de la Conducta de Texas para participar en este foro y dar a conocer los resultados y avances de un proyecto realizado en colaboración con Janet Enríquez, y el Laboratorio Multimedia X-Balam de la UV.Dicho trabajo está centrado en la necesidad de contar con recursos digitales y visuales en idioma español sobre técnicas y procedimientos del ACA, dirigidos a profesionales, cuidadores y padres de familia de niños con diagnóstico de autismo y problemas de desarrollo.El año pasado, ambas investigadoras recibieron el Public Awareness Grant (Beca de Sensibilización Pública) por parte de la Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA), con sede en Michigan, EEUU.En la ponencia resaltó el propósito del proyecto para el establecimiento de puentes de colaboración entre ambas universidades en lo que respecta a la difusión del ACA, estrategia aplicada principalmente al desarrollo de tratamientos e intervenciones para niños con diagnóstico de TEA.A través del ACA, dijo, se pueden emplear diversos protocolos para la enseñanza de habilidades sociales, de comunicación y conductas problema.“Es una práctica basada en evidencia, existe amplia investigación sobre su efectividad en Estados Unidos, lo que ha derivado en el desarrollo de una gran cantidad de recursos educativos que, desafortunadamente, no se encuentran disponibles en español.”En México los recursos en español son escasos, por lo que el apoyo del Laboratorio Multimedia X-Balam de la UV también fue fundamental para el desarrollo de seis videos informativos y educativos dirigidos a los cuidadores.El proyecto contó con la colaboración de dos estudiantes de posgrado de la UV y una alumna de licenciatura. También se abrió un portal web para la publicación de todo el material, el cual puede consultarse en el enlace: https://abacomunidadhispana.com/Ara Varsovia expresó que la ponencia despertó la inquietud e interés de la audiencia por conocer más acerca de esta colaboración, lo que atribuyó al alto porcentaje de mexicanos que han emigrado a EEUU y requieren acceso a este tipo de recursos.De igual forma, los asistentes se congratularon por el impulso de proyectos de índole internacional por parte de universidades de México, en este caso la UV.“Muchos migrantes mexicanos en EEUU tienen dificultades para comunicarse en inglés y necesitan de recursos en su idioma para conocer más del ACA y del tratamiento para autismo.”Incluso, hubo personas de TxABA que expresaron su interés en colaborar en el proyecto, que además del material audiovisual contempló la impartición de un taller en línea a un primer grupo piloto en el que participaron cinco cuidadores del estado de Veracruz.Éste se desarrolló en febrero de este año, bajo el título “Programa intensivo de habilidades para el manejo conductual en cuidadores”, con el objetivo de dotarlos de habilidades para el manejo de distintas situaciones y de conductas problema.Actualmente trabajan en la organización de una segunda versión del taller con la participación de un grupo más grande, mismo que en breve será dado a conocer.Respecto al sitio web, informó que se puso en funcionamiento hace cinco meses y a la fecha ha recibido visitas de personas de México, EEUU y países de América Latina (AL) como Colombia, Perú y Argentina.“Es un sitio colaborativo, se pretende que otros especialistas de la conducta se interesen en diseminar los materiales informativos que generan y así ayudar a otras personas.”Expuso que la pandemia fue un periodo complicado para los cuidadores por el cierre de los servicios de terapias, clínicas y Centros de Atención Múltiple, lo cual transformó la dinámica familiar al no contar con el apoyo de personal especializado.De hecho, así fue que surgió parte de este programa, y agregó: “Vimos la relevancia de entrenar a los padres en el manejo de esos principios y técnicas para regular el comportamiento de sus hijos y darles algunas herramientas a fin de apoyarlos”.Además, hay que considerar las situaciones médicas asociadas a este diagnóstico que presentan algunos niños, es una población que estuvo más en riesgo durante la contingencia sanitaria.La investigadora se mostró satisfecha por la respuesta de los asistentes en este foro internacional, donde también participó como jurado de la sesión de pósteres. Su labor fue evaluar los trabajos junto con otros investigadores tanto de EEUU como de otros países.