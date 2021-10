UV iniciará retorno gradual a aulas; próximo semestre sería regreso definitivo

El próximo lunes se incorporarán a clases presenciales los estudiantes y docentes de la Universidad Veracruzana (UV); se trata de alumnos de 18 a 21 años que ingresaron al primer semestre y tendrán el primer contacto con las instalaciones, confirmó el rector Martín Aguilar Sánchez.Aclaró que el retorno es voluntario y es un proceso gradual, por lo cual continuarán las clases a distancia para los demás semestres, no obstante, actividades imprescindibles como laboratorios y talleres también regresarán a presencial en todos los campus.“Tenemos un regreso que nosotros le llamamos gradual-presencial el próximo lunes sobre todo para la generación 18 a 21 que no ha conocido los planteles, que no ha conocido las aulas. El regreso gradual tiene que ver con algunas características, estamos priorizando esta generación 2021 pero también aquellas actividades que tienen que ver con talleres y laboratorios que son imprescindibles”.Aguilar Sánchez resaltó que el objetivo es que el próximo semestre que empieza en febrero, el retorno presencial sea definitivo."Respetando todos los protocolos que se requieren para este regreso y esto nos va a permitir ir regresando presencialmente de manera gradual para que el próximo semestre, si tenemos ya las condiciones óptimas, sea el regreso definitivo".Asimismo, explicó que se irán incorporando los demás alumnos del sistema educativo con el que cuenta la Universidad Veracruzana.“Estamos combinando, vamos a regresar gradualmente, los otros estudiantes seguirán con clases virtuales y estamos organizándonos para tener esta fase de las clases más híbridas. Pensamos que es necesario regresar pero necesitamos hacerlo gradualmente para arriesgar lo menos posible”.El rector de la UV indicó que en el sondeo realizado en el que participaron 64 por ciento de los estudiantes, de los cuales el 55 por ciento refirieron deseaban regresar de manera presencial y el resto se pronunció por un sistema virtual.En el caso de los docentes, también más de la mitad señalan que están en disposición de retornar a las aulas.