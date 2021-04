UV Veracruz-Boca del Río, lista para regreso a clases presenciales, afirma Vicerrector

La Universidad Veracruzana (UV) región Veracruz-Boca del Río está lista para regresar a clases presenciales en el momento que lo determinen las autoridades sanitarias, afirmó el vicerrector de la máxima casa de estudios, Alfonso Pérez.



Indicó que constantemente se está trabajando en el mantenimiento de las instalaciones y recomendaciones que se han realizado en materia sanitaria.



"Ya desde este momento las instalaciones están adecuadas para que en cuanto se decida que podemos tener mas actividades presenciales, estemos perfectamente preparados".



Las diferentes sedes de las facultades de la UV son desinfectadas constantemente para estar preparadas en el momento que sea necesario.



Además, recordó que la Universidad Veracruzana participa en la jornada de vacunación de adultos mayores a través de estudiantes y personal de la Facultad de Medicina.



"Hubo sanitización de inmuebles en toda la región, incluso en la Facultad de Medicina, a pesar de que tenemos la vacunación, el resto de las áreas que no se están ocupando como son segundo y tercer piso y el área occidente se sanitizaron y otras entidades, aun cuando seguimos trabajando académicamente estamos preparándonos en caso de que pueda haber actividades mixtas".



En cuanto a la vacunación de docentes, afirmó que todo el personal que cubre la edad de más de 60 años se vacunó.



"Todos nuestros académicos que son mayores de 60 años acudieron a la vacunación, no tengo información de que algún académico no se haya vacunado".



El vicerrector indicó que también se hizo el llamado a la comunidad de docentes a que acudan a la inmunización que dará inicio el próximo martes.