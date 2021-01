Vacuna rusa Sputnik V: estas con las contraindicaciones

El gobierno mexicano anunció el lunes que recibirá 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que podrá utilizarse una vez que sea avalada por l Cofepris.



Estos son los casos en los que está contraindicada, de acuerdo con el Instituto Gamaleya, que la creó:



• Hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna

• Antecedente de reacción alérgica grave

• Enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de enfermedades crónicas que puedan poner en riesgo a la persona

• Embarazo y periodo de lactancia, porque no se ha estudiado su eficacia y seguridad en ese periodo

• Menores de 18 años (no se ha estudiado su eficacia en ese grupo etario)



A finales de diciembre, Gamaleya actualizó su información para señalar que Sputnik V es eficaz en mayores de 60 años. Hasta entonces, la vacuna estaba contraindicada para ellos por falta de estudios, una de las razones que esgrimió el presidente Vladimir Putin (68 años) para no ponérsela.



Uso con precaución



En su reporte de agosto, Gamaleya pidió aplicar la vacuna con precaución en personas de los siguientes grupos:



• Enfermedades crónicas del hígado y del riñón

• Trastornos graves del sistema endocrino (diabetes mellitus);

• Enfermedades graves del sistema hematopoyético;

• Epilepsia, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades del sistema nervioso central;

• Enfermedades del sistema cardiovascular;

• Inmunodeficiencias primarias y secundarias;

• Enfermedades pulmonares y asma;

• Reacciones alérgicas y eccema.