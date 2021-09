Vacuna sí ha disminuido la gravedad del contagio de COVID en sacerdotes

En los contagios de COVID-19 presentados por varios sacerdotes en la Diócesis, se ha comprobado que la vacuna ha logrado disminuir la gravedad del contagio, expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien pidió no dejarse llevar por los rumores que orillan a las personas a no inmunizarse.A través de la circular 2 del 2021 emitida esta noche, el prelado animó a la gente a recibir la vacuna. "Los resultados de la aplicación de la misma han sido positivos y han logrado disminuir la gravedad del contagio. Les pido que tengamos información amplia y seria sobre el tema para no dejarnos llevar por rumores que, incluso, inducen a algunos a no aplicársela.Añadió que, aunque recibir la vacuna es una decisión personal, se sabe que su aplicación ofrece mayores beneficios que no recibirla. "Les comparto que, en los contagios que han tenido varios sacerdotes, se ha comprobado que la vacuna ha logrado disminuir la gravedad del contagio. Por tanto, aprovechemos este recurso que tenemos al alcance y podamos pasar pronto a una nueva normalidad. Recordemos las palabras del Papa Francisco que nos dice que vacunarse es un acto de amor.Al referirse a los sacerdotes, consagrados y consagradas, y fieles laicos de la Diócesis de Orizaba, les recordó que la pandemia ocasionada por el COVID-19 sigue presente en el territorio diocesano. "Teníamos la esperanza de que esta situación pasaría pronto, sin embargo, se sigue constatando su presencia con sus variadas mutaciones en muchas de nuestras comunidades parroquiales provocando contagios, enfermos y fallecimientos".Y que lo prolongado de esta pandemia ha enseñado que las medidas de higiene son fundamentales para evitar la propagación del virus. "Por lo mismo, es importante que sigamos evitando las aglomeraciones, cuidar la sana distancia, usar el cubre bocas, el gel antibacterial y el frecuente lavado de manos.Por tanto, les pido a todos no bajar la guardia y hagamos de estas acciones hábitos para nuestra vida diaria, tanto en la familia como en la vida comunitaria y, de modo muy especial en todas las celebraciones litúrgicas con todos los protocolos sanitarios".